Capturan a peligroso delincuente que robó 10 mil dólares y camioneta a ciudadana china en VES

En Villa El Salvador, agentes de la Policía Nacional capturaron a uno de los sujetos implicados en el robo de 10 mil dólares y una camioneta a una ciudadana China en el mismo distrito.

Según información policial, Los delincuentes se movilizaron en un auto de color blanco con el capot de color negro y este detalle fue importante para dar con el paradero del sujeto que conducía el vehículo el día del robo.

El día del asalto a la ciudadana china, fueron cuatro los sujetos que atacaron a la extranjera. Tres de ellos armados le quitaron el dinero y su camioneta.

ESTABAN TRAS SUS PASOS

Días después la policía encontró el vehículo robado y gracias a un trabajo de inteligencia dieron con el paradero de uno de ellos.

Cabe señalar que, el intervenido de 30 años tenía en su poder un arma de fuego, municiones y el vehículo blanco con capot negro que apareció en las imágenes de las cámaras de seguridad el día del robo.

Según la policía, estaba esperando a sus cómplices para coordinar otros robos en la zona.