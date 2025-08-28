Extorsionador se vuela la mano tras detonar explosivo en una botica de Comas

En nuestro país, la criminalidad sigue en aumento, con un alarmante porcentaje de negocios, emprendedores y la población afectados por extorsionadores que utilizan amenazas para obtener dinero.

La situación ha impactado profundamente en la vida económica de miles de familias. Esta vez un presunto extorsionador llegó hasta una botica en el distrito de Comas intentó detonar un artefacto explosivo en el negocio.

Pero al encender el explosivo este le detonó en la mano, dejándolo gravemente herido.

DETUVIERON AL EXTORSIONADOR

Hasta el lugar llegó personal de UDEX y del serenazgo para atender la emergencia. El sujeto fuer detenido tras recibir atención médica de emergencia y fue trasladado a un hospital del sector.

Cabe señalar que, el detenido será una pieza clave para dar con los que estarían detrás de este ataque extorsivo.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.