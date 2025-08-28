Dejan explosivo y carta extorsiva en una combi que cubre la ruta de la avenida Colonial

Los casos de extorsión parecen no detenerse contra las empresas de transporte público. Esta madrugada en el distrito de San Martín de Porres, un chofer de una combi de la empresa “Colonial” descubrió que en uno de los asientos había un paquete sospechoso.

Se trataba de un artefacto explosivo junto a una carta extorsiva, firmada por un sujeto que hace llamarse “Tito del Cercado”.

Hasta el lugar llego personal de la Policía Nacional de UDEX, para atender la emergencia e hicieron detonar de manera segura el artefacto explosivo.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.