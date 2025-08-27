Municipalidad de Surco denunciará al sujeto que agredió a fiscalizador de tránsito

Como informamos previamente el pasado martes 26 de agosto, un conductor agredió a un inspector municipal luego de que este le impidiera el paso por una calle en el distrito de Santiago de Surco.

La brutal agresión ocurrió a plena luz del día cerca de las 8 de la mañana., en plena vía pública., en el cruce del Jirón El Rocío con la avenida Pedro Venturo, ante la mirada atenida de los otros conductores.

El inspector, identificado como Jhony Julca Chico, de 56 años, quedó inocente tras el ataque que fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

SERÁ DENUNCIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SURCO

Tras el brutal ataque al trabajador edil, el Subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco, Mario Figallo, señaló que ya se encuentra estable de los golpes recibidos y que procederán con la denuncia respectiva, asimismo, identificaron al propietario del vehículo.

Cabe señalar que, el nombre del propietario del vehículo es Kenji Espinoza Torres, y ahora están investigando si ha sido el conductor al momento de la agresión al fiscalizador.