Sheyla Gutiérrez: expareja de peruana hallada muerta en EE.UU. se entregó a la justicia

Jossimar Cabrera Cornejo, expareja y principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entregó a las autoridades de la Interpol en Lima. La joven madre de tres niños fue reportada como desaparecida el 9 de agosto en Estados Unidos y días después fue hallada sin vida.

ALERTA DE LA INTERPOL

Cabrera acudió a la Oficina Central Nacional de Interpol a las 6:30 de la mañana de este miércoles 27. Sobre él pesaba una notificación roja y una orden de captura internacional, por lo que decidió ponerse a derecho. La fotografía oficial de su entrega fue difundida horas después.

El caso había generado indignación. Imágenes difundidas desde California mostraban a Cabrera moviéndose con un bulto sospechoso. Pese a ello, cuando regresó al Perú junto a sus hijos no enfrentaba restricciones ni orden de detención, por lo que fue liberado.

Ahora, con su entrega, el proceso toma un nuevo rumbo. La familia de Sheyla lo señala como responsable y exige justicia por la muerte de la joven madre de 30 años.