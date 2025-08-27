VES instala 20 subcentrales con 550 cámaras y botones de pánico tras asalto a niño de 10 años

El asalto en el que un niño de 10 años suplicó por su vida desató indignación en Villa El Salvador. El hecho ocurrió el 21 de agosto, a pocos metros de un módulo de seguridad ciudadana aún por inaugurarse.

INSTALAN BOTONES DE PÁNICO PARA VECINOS

Ante el aumento de la criminalidad, la municipalidad anunció la implementación de 20 subcentrales de videovigilancia. Estas instalaciones estarán equipadas con 550 cámaras de seguridad, 250 botones de pánico y 200 megáfonos de alerta.

Las nuevas cámaras cubrirán un perímetro de hasta 800 metros y permitirán hacer acercamientos para reconocer rostros o situaciones de riesgo. Además, se contará con bocinas para emitir mensajes a la población en casos de emergencia.

Durante la presentación, los operadores mostraron cómo las cámaras podían girar 360 grados y realizar acercamientos de alta precisión. Incluso transmitieron un mensaje en vivo a los vecinos: “Les estamos visualizando las 24 horas del día”.

El proyecto fue bien recibido por la población. Vecinos señalaron que la medida era necesaria para enfrentar la inseguridad que golpea al distrito.

La comuna espera inaugurar pronto las subcentrales y reforzar así la seguridad en distintos sectores de Villa El Salvador.