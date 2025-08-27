SMP: 'marcas' roban S/38 mil a vecino tras salir del banco y lo dejan con graves lesiones

Un vecino de San Martín de Porres fue víctima de un violento asalto. Acababa de retirar 38 mil soles de una agencia bancaria en Canta Callao cuando fue seguido por una banda de marcas.

Las cámaras de seguridad mostraron el momento en que un vehículo se estacionó frente a su vivienda. En ese instante, otro auto llegó a la zona y de él descendieron varios sujetos. De inmediato corrieron hacia la víctima y la interceptaron.

El hombre intentó escapar hacia un parque cercano para ponerse a salvo. Sin embargo, fue alcanzado por los delincuentes, quienes comenzaron a golpearlo. En medio del ataque, los agresores exigieron que entregara “el sobre”. La clave sorprendió a la familia, ya que el dinero estaba guardado de esa forma tras el retiro en el banco.

TUVO QUE SER OPERADO POR GRAVES LESIONES

El violento atraco no solo terminó con el robo de los 38 mil soles. Además, dejó a la víctima con serias lesiones en la nariz que obligaron a una intervención quirúrgica.

Luego de la denuncia, la familia acudió al banco para presentar un reclamo, pero no obtuvo respuesta clara sobre cómo pudo filtrarse la información.

La urbanización cuenta con tranqueras de seguridad en sus accesos. No obstante, estas no fueron impedimento para que los delincuentes escaparan tras el asalto. La Policía investiga cómo obtuvieron la información y quiénes estarían detrás de este robo.