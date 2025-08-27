Fiscalía ingresa a estudio jurídico vinculado al ministro Santiváñez por caso Mina El Dorado

Como informamos desde tempranas oras de la mañana, personal del Ministerio Público ejecuta un allanamiento a la vivienda del hermano de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, ubicada en San Borja.

De igual forma, también se realiza un operativo de allanamiento a la oficina en el distrito de San Isidro del flamante ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, así como el domicilio del dueño de la mina El Dorado, Franco Parodi.

La intervención fiscal inició a las 6:00 de la mañana y cuenta con el apoyo de un grupo policial.

CASO SANTIVÁÑEZ Y MINA EL DORADO

El estudio de los abogados Percy Tenorio y Marco Palacios (estudio Santiváñez Antúnez), está ubicado en el Centro empresarial de San Isidro, en el piso 12 de un edificio.

Cabe señalar que, esta es una noticia en desarrollo y está relacionada al caso Mina El Dorado, que fue revelado por Panorama, donde se hizo de conocimiento público una carta notarial del Estudio Santiváñez Antúnez enviada a la minera El Dorado en julio de 2024. En ella, el empresario Franco Parodi exige el pago de 17 millones de soles por concesiones mineras.