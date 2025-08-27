Queman auto de hombre dedicado a la venta de chatarra en San Martín de Porres

Un auto utilizado por un comerciante de chatarra fue incendiado en San Martín de Porres. El ataque ocurrió la madrugada de este miércoles en la avenida Los Alisos y quedó registrado por cámaras de seguridad del local.

Las imágenes mostraron a un hombre que llegó con un balde lleno de combustible. Roció el líquido sobre el vehículo rojo y lo encendió de inmediato. En segundos, la unidad quedó envuelta en llamas. El malhechor escapó en una motocicleta conducida por su cómplice.

PARTE DE SU NEGOCIO FUE DAÑADO

El fuego no solo destruyó el automóvil. También dañó la puerta del local donde el propietario alquilaba un espacio para su negocio. La Policía halló en la zona el balde de plástico quemado y la mecha usada para iniciar el siniestro.

El comerciante denunció el hecho en la comisaría Sol de Oro. Declaró que no había recibido amenazas ni llamadas extorsivas. Añadió que, hasta el momento, otros chatarreros de la zona tampoco habían sido blanco de ataques similares.