Allanan vivienda de Nicanor Boluarte por presunta red criminal vinculada a mina El Dorado

Esta mañana, fiscales y agentes policiales intentaron ingresar al inmueble de Nicanor Boluarte —hermano de la presidenta Dina Boluarte— en un allanamiento que comenzó alrededor de las 5:15 a.m. y aún está en curso. La diligencia en San Borja se desarrolló en medio de momentos de tensión, pues desde el interior se escucharon gritos mientras el personal del Ministerio Público ejecutaba la orden judicial.

CUATRO HECHOS IMPORTANTES

El operativo se enmarca en una investigación por la presunta conformación de una organización criminal. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Nicanor Boluarte habría incurrido en cuatro hechos ilícitos: el favorecimiento irregular en la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a generales para mantenerlos en sus cargos, el beneficio ilícito a la mina El Dorado a cambio de contraprestaciones económicas y acciones de encubrimiento real en favor de un integrante clave de la red.

La intervención se desarrolló con limitada presencia policial, pues solo dos agentes acompañaron a los fiscales en el ingreso a la vivienda. Esta situación retrasó el procedimiento y obligó a algunos miembros del Ministerio Público a esperar fuera del inmueble, mientras otros ya se encontraban en el interior.

En paralelo, este miércoles el Tribunal Constitucional evalúa el pedido de su defensa para apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del proceso.