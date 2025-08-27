Buenos Días Perú

27/08/2025

Asesinan a balazos a un prestamista cuando compartía con amigos en calle de Comas

Este nuevo de sangre ocurrió en la urbanización Infantas, y según testigos los sicarios llegaron al lugar en dos motos lineales.



En el distrito de Comas, un hombre dedicado a realizar préstamos fue asesinado a plena luz del día cuando se encontraba cerca de su vivienda compartiendo unas bebidas con un grupo de amigos.  

Este nuevo hecho de sangre ocurrió en la urbanización Infantas, y según testigos hasta el lugar llegaron dos motos lineales con dos sujetos a bordo, quienes dispararon directamente contra la víctima.

El prestamista asesinado fue identificado como Marco Antonio Bocanegra fue atacado de al menos siete disparos.

TESTIGOS SE ENFRENTARON A SICARIO

El sobrino de la víctima, quien según se conoció, sería efectivo policía, y unos vecinos intentaron detener a uno de los delincuentes, pero no lo lograron.

Cabe señalar que, el sujeto logró huir en la moto de su acompañante, dejando abandonada su propia motocicleta en plena vía.


Temas Relacionados: AsesinatoComasCrimenInseguridadPrestamistaSicarios

También te puede interesar:

BANNER