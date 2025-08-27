Asesinan a balazos a un prestamista cuando compartía con amigos en calle de Comas

En el distrito de Comas, un hombre dedicado a realizar préstamos fue asesinado a plena luz del día cuando se encontraba cerca de su vivienda compartiendo unas bebidas con un grupo de amigos.

Este nuevo hecho de sangre ocurrió en la urbanización Infantas, y según testigos hasta el lugar llegaron dos motos lineales con dos sujetos a bordo, quienes dispararon directamente contra la víctima.

El prestamista asesinado fue identificado como Marco Antonio Bocanegra fue atacado de al menos siete disparos.

TESTIGOS SE ENFRENTARON A SICARIO

El sobrino de la víctima, quien según se conoció, sería efectivo policía, y unos vecinos intentaron detener a uno de los delincuentes, pero no lo lograron.

Cabe señalar que, el sujeto logró huir en la moto de su acompañante, dejando abandonada su propia motocicleta en plena vía.