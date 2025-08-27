Detonan explosivo en bus de la empresa “Huandoy” presuntamente por negarse a pagar cupo

Los atentados a causa de la extorsión siguen imparables en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Carabayllo, presuntos extorsionadores nuevamente lanzaron un artefacto explosivo a un bus de la empresa “Huandoy”.

Las primeras investigaciones señalan que, representantes de la empresa de transporte estarían pagando cupos a una organización delincuencial y los ataques vendrían de una segunda banda.

El atacante se hizo pasar por pasajero

Este último hecho ocurrió en el último paradero de la empresa y la detonación destrozó un asiento y una ventana de bus atacado.

Se supo que el delincuente se hizo pasar como pasajero y dejó el explosivo cuando ya no había ninguna persona en la unidad de transporte público.

Cabe señalar que, el chófer de la unidad salió ileso y fue él que después del atentado llevó la unidad hasta la cochera de la empresa.

El personal de la unidad de la Policía Nacional UDEX acudió a la empresa, pero al parecer no dejaron ingresar al personal policial para las diligencias de ley sobre ese hecho.