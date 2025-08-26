Asesinan a taxista con más de 20 disparos en El Agustino: esto es lo que se sabe del caso

Las calles de El Agustino se siguen tiñendo de sangre. Renzo Rodríguez, un joven de 25 años que se desempeñaba como taxista, fue asesinado dentro de su automóvil luego de recibir más de 20 disparos.

LUNES SANGRIENTO EN LIMA

El ataque ocurrió en el parque IV, a pocos metros del cementerio El Ángel. Según testigos, la víctima se encontraba en compañía de otras personas al interior de su vehículo, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego sin mediar palabra.

“Se han ido directamente al joven”, relató una vecina que presenció la escena. Producto de la ráfaga, el cuerpo del conductor quedó junto al asiento del piloto, mientras las lunas del vehículo mostraban numerosos orificios de bala.

Al lugar llegaron peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona y recogieron evidencias para iniciar las investigaciones. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque no se descarta un ajuste de cuentas.