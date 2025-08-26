Los Olivos: seis asaltantes en moto roban grifo en plena Panamericana Norte

Un grupo de seis asaltantes a bordo de motocicletas irrumpió en un grifo ubicado en Los Olivos, muy cerca de la Panamericana Norte, durante la madrugada. Aprovechando la oscuridad y la falta de resguardo en la zona, sorprendieron al único empleado que atendía en ese turno y lo encañonaron con un arma de fuego.

El trabajador, visiblemente atemorizado, intentó mantener la calma mientras los sujetos le sustraían sus pertenencias personales y abrían los cajones de la estación para apoderarse del dinero recaudado en la jornada. Las cámaras de seguridad captaron cómo los asaltantes actuaron en conjunto y en cuestión de minutos emprendieron la fuga en dirección a la vía rápida.

Zona insegura y reclamos de mayor resguardo

Empleados del establecimiento señalaron que no se trata de la primera vez que ocurren hechos similares en ese punto, considerado crítico por la escasa iluminación y la soledad que predomina en horas de la noche. Incluso, denunciaron que en las inmediaciones se encuentra un colegio, lo que aumenta la preocupación por el riesgo de que los delincuentes ataquen a estudiantes y transeúntes.

Los trabajadores exigieron a las autoridades reforzar la vigilancia en la zona, ya que la cercanía a la Panamericana Norte facilita la rápida huida de las bandas motorizadas. Advirtieron que, de no tomarse medidas, los siguientes en ser víctimas podrían ser los vecinos, comerciantes o cualquier persona que transite por este sector de Los Olivos.