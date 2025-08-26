Estafa con falsos viajes a España afecta a 37 personas: acusado tiene antecedentes por otros fraudes

Un grupo de 37 ciudadanos denunció haber sido víctima de una presunta red de estafadores que les ofreció llevarlos a España a cambio de fuertes sumas de dinero. Los agraviados, provenientes principalmente de Huancayo, afirmaron que entregaron montos de hasta 5 mil soles con la esperanza de acceder a un supuesto pasaje que nunca se concretó.

El engaño salió a la luz este lunes, cuando los afectados llegaron con sus maletas listas a la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima para denunciar que el viaje prometido era una farsa. Según sus testimonios, el principal señalado es José Arlan Agurto Valdivieso, identificado también bajo el alias de “Erick Ñacate”, quien se encuentra prófugo.

Una red con antecedentes

De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, los estafadores los trasladaron hasta un hostal cercano al aeropuerto del Callao, manteniéndolos allí bajo la ilusión de un inminente vuelo. La investigación policial apunta a que la mujer que recibió los depósitos, identificada como Diana Meléndez Oliveira, fue detenida junto a otras tres personas, entre ellas un taxista que alega haber sido involucrado solo por realizar un servicio de transporte.

El prontuario del presunto cabecilla también es materia de investigación, ya que registros periodísticos revelan que en 2019 habría cobrado dinero bajo la falsa promesa de empleos en una entidad estatal y en 2021 ofreció oxígeno durante la crisis sanitaria. Los denunciantes, que ya han formalizado sus quejas, exigen que las autoridades logren la captura de Agurto Valdivieso y sancionen a todos los implicados.