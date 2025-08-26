Extorsionadores disparan contra colegio en el Rímac: obligan a 300 alumnos a volver a clases virtuales

Momentos de terror vivieron alumnos y docentes del University College, un colegio privado del Rímac con apenas un año de funcionamiento, luego de que presuntos extorsionadores dispararan contra uno de sus portones en pleno horario de salida escolar. El hecho ocurrió en la calle Totoritas, donde también funciona el colegio Ricardo Bentín, exponiendo a más de 1,300 estudiantes.

Tras el atentado, los 300 alumnos del University College fueron enviados a clases virtuales por motivos de seguridad, mientras que los escolares del plantel vecino continúan asistiendo con temor. “Con mucho miedo mandamos a nuestros hijos a estudiar, no sabemos hasta cuándo seguirán así”, expresó una madre de familia.

Dos ataques en una misma cuadra

Los padres aseguran que este no fue un hecho aislado: esa misma tarde se registró un segundo ataque a pocos metros, contra un local de transporte, lo que acrecienta la preocupación vecinal.

Alcalde se suma a la protesta

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, acompañó a los padres en su plantón y señaló que ya coordinó con el ministro del Interior un plan de trabajo conjunto. El burgomaestre pidió reforzar la seguridad con operativos a motocicletas, cámaras de videovigilancia con perifoneo y mejor iluminación pública.

“No podemos permitir que los delincuentes amedrenten a nuestros niños. Hemos propuesto medidas concretas y necesitamos que el Gobierno central apoye con recursos. La delincuencia no nos va a vencer”, manifestó.

Padres exigen retorno seguro

Las familias reclaman garantías inmediatas para que los menores puedan volver a sus aulas. “Nuestros hijos merecen tranquilidad, no se puede normalizar el miedo ni la virtualidad por culpa de delincuentes”, señalaron los manifestantes.