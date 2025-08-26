El Agustino: adolescente de 16 años detenido por asaltar a dos jóvenes

Un adolescente de 16 años fue intervenido por la Policía Nacional del Perú luego de ser acusado de participar en el robo de celulares a dos jóvenes en la cuadra 15 de la avenida Riva Agüero, en el distrito de El Agustino. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la secuencia del asalto y dar con la identidad del presunto implicado.

De acuerdo con las imágenes, el menor llegó en una mototaxi azul y descendió del vehículo para atacar directamente a dos muchachas que caminaban junto a sus amigos. Una de las víctimas forcejeó por varios segundos, pero finalmente el delincuente logró arrebatarle el celular y huyó en la misma unidad motorizada.

Operativo y hallazgo de los celulares

Tras la denuncia de las afectadas, el personal de monitoreo de seguridad municipal siguió la ruta de la mototaxi mediante las cámaras y, con el apoyo del GPS de uno de los teléfonos sustraídos, se logró ubicar al vehículo. En la intervención, la Policía halló al adolescente que coincidía con las características observadas en los videos de vigilancia.

El padre del joven acudió a la comisaría y entregó dos teléfonos que serían los mismos robados durante el asalto. Las investigaciones continúan, ya que se sospecha que el menor no actuó solo, sino en complicidad con otros sujetos y una mujer identificada por las autoridades, cuya participación está en proceso de verificación.