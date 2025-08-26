SJL: Familia de víctima exige justicia y seguridad en calles sin alumbrado público

Un nuevo hecho de violencia enluta a San Juan de Lurigancho. Un joven de 25 años, identificado como Neil Kevin Rojas Lovera, perdió la vida a pocos metros de su vivienda luego de intentar frustrar un asalto cometido por dos delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta. El crimen ocurrió cuando la víctima regresaba de jugar un partido de fútbol y hablaba por teléfono camino a casa.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, los sujetos pasaron inicialmente de largo, pero al notar que Kevin portaba su celular, regresaron y lo interceptaron. El joven trató de defenderse lanzándose contra uno de ellos e incluso intentó recoger una piedra para repeler el ataque. Sin embargo, los criminales dispararon contra su cuerpo y huyeron con sus pertenencias, dejándolo gravemente herido.

Familia pide justicia y mejores condiciones en la zona

Parientes de la víctima relataron entre lágrimas que Kevin era un muchacho trabajador, formado como electricista, que ya laboraba en una empresa y contribuía económicamente al sustento de sus padres y abuelos. Señalaron que se trataba de una persona solidaria, alegre y muy querida por sus compañeros y vecinos. Su repentina partida deja desamparada a una familia que dependía en gran medida de él.

Los familiares exigieron que la investigación avance con mayor rapidez y que se utilicen todas las cámaras de seguridad disponibles para identificar a los responsables. Además, denunciaron la falta de alumbrado público en la calle donde ocurrió el crimen, lo que convierte el área en un lugar peligroso, especialmente para los escolares que transitan a diario. Pidieron a las autoridades municipales y policiales más presencia en la zona y mejores condiciones de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.