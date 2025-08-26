Caos vehicular en Ate y Lurigancho: Ramiro Prialé cerrará 45 días por obras del bypass

El avance de la construcción del bypass de la avenida Ramiro Prialé ha generado un serio congestionamiento en Ate y Lurigancho-Chosica. Actualmente, el tránsito se ha reducido de tres a dos carriles a la altura de la intersección con la avenida Las Torres, lo que ocasiona largas colas vehiculares y aglomeraciones de peatones que deben esperar varios minutos para cruzar.

Los transeúntes aseguran que cada día deben caminar varias cuadras para llegar a los paraderos y arriesgarse a cruzar entre los vehículos debido a la falta de señalización. “Todos los días es lo mismo, arriesgamos la vida para pasar por acá. Esto ya tiene más de dos meses”, comentó un vecino que diariamente recorre la zona desde la entrada de Huachipa.

Cierre total desde mañana

A partir de mañana, la situación podría empeorar, pues se iniciará el cierre total de este tramo de la autopista Ramiro Prialé, lo que se prolongará durante 45 días. La medida responde al avance de las obras, que actualmente incluyen la colocación de pilares y estructuras para el nuevo bypass.

Los usuarios del transporte público y conductores piden mayor presencia de inspectores de tránsito y efectivos policiales, ya que el cruce en horas punta se convierte en un riesgo.

El bypass, ejecutado por la Municipalidad de Lima, busca mejorar la conexión entre Ate, Lurigancho-Chosica y la Carretera Central. Sin embargo, durante el tiempo de ejecución, se prevé un incremento del tráfico en avenidas alternas.