Ventanilla: capturan a ocho sospechosos de integrar red de pornografía infantil a través de WhatsApp

Un operativo simultáneo desarrollado en diferentes puntos de Lima y el Callao, principalmente en Ventanilla, permitió la detención de ocho personas acusadas de integrar una red de distribución de pornografía infantil. Los intervenidos, de entre 22 y 50 años, operaban bajo la fachada de negocios dedicados a la venta de lubricantes para vehículos, informó el Ministerio Público.

El fiscal Edwin Velasco, integrante del Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Norte, precisó que el caso se inició gracias a la denuncia de un ciudadano. “Un ciudadano hizo la denuncia respectiva al ser incluido en un grupo de WhatsApp y pudo no denunciar, pero lo hizo en la Fiscalía correspondiente”, señaló. La información recibida permitió abrir la investigación y coordinar con la Policía Nacional del Perú de carácter transnacional.

WhatsApp y fachada comercial

Durante la intervención, las autoridades encontraron que los investigados administraban grupos en la aplicación WhatsApp. “Uno tenía cinco grupos con más de 100 personas aproximadamente”, explicó Velasco. Los primeros indicios apuntan a que se cobraba alrededor de 20 soles por suscripción. Las víctimas, de acuerdo con peritajes especializados, eran menores de 14 años.

Según el Ministerio Público, los teléfonos incautados resultarán claves para ampliar las pesquisas. “Con los teléfonos incautados a cada investigado se llegará a determinar cuántas personas más y hasta dónde se comercializaba este material”, indicó el fiscal. Tres de los detenidos ya tenían alertas internacionales por este tipo de delitos, mientras que otros tres están involucrados en investigaciones por atentados contra la libertad sexual. La red operaba bajo el nombre de “Ventanilla premium” y todos sus miembros permanecerán bajo detención preliminar por 15 días.