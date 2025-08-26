Agricultor de Carabayllo recibe amenazas de “Los Zetas del Cono Norte”: le exigen S/30 mil

Un humilde agricultor del distrito de Carabayllo vive atemorizado desde hace dos semanas tras recibir constantes amenazas de muerte por parte de una organización criminal que se hace llamar “Los Zetas del Cono Norte”.

Según denunció la víctima, los delincuentes le envían mensajes de WhatsApp acompañados de videos en los que exhiben armas de largo alcance, granadas de guerra y disparos al aire. En cada comunicación, los extorsionadores le exigen el pago de 30,000 soles, asegurando que conocen los movimientos de toda su familia, incluidos sus hijos menores.

“Estoy preocupado por mis hijos. ¿De dónde voy a sacar esa suma si apenas me alcanza para mantener a mi familia? No tengo dinero para pagarles”, declaró con temor el agricultor.

CONSTANTES AMENAZAS

En uno de los mensajes enviados al teléfono del afectado, los criminales le advierten que “priorice el dinero y la tranquilidad de su familia”, advirtiendo que “no pararán hasta que se alineen”.

El agricultor asegura que, pese a haber denunciado el hecho, sigue viviendo con miedo de ser atacado en cualquier momento.