Caen cuatro presuntos miembros de “Los Chamos del Diablo”: uno estaría implicado en muerte de universitario

La Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos venezolanos señalados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Chamos del Diablo”, que operaba en Villa El Salvador. Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones, sobres con droga y objetos de dudosa procedencia en el denominado “búnker” del grupo.

Los intervenidos fueron identificados como Edward Alejandro (31), alias Edu; Giovanni Silvestre (19), alias Yoyo; Richard Stuart (23), alias Richi; y David Eduardo (21), alias Dave. Todos ellos presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas y violencia familiar.

Vínculo con crimen de joven universitario

De acuerdo con la Policía, uno de los detenidos estaría involucrado en el asesinato de Diego Flores Bulles, un joven de 18 años que estudiaba contabilidad y que fue golpeado brutalmente por un grupo de extranjeros hasta perder la vida.

El crimen ocurrió cuando Diego y su hermano regresaban de trabajar en una decoración para eventos. Tras un incidente vehicular, fueron interceptados y atacados a golpes. Su padre relató entre lágrimas:

“Al otro lo agarraron para que no pueda defender a su hermano y entre dos, tres se ensañaron a meterle golpe y golpe hasta que lo dejaron muerto.”

La familia del joven exige que se capture a todos los implicados en este crimen que ha dejado en duelo a toda una familia. La Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los demás responsables.