Incendio en Surco afecta dos departamentos en la avenida Encalada

Un siniestro se registró durante la madrugada en un edificio ubicado en la cuadra 12 de la avenida Encalada, en Santiago de Surco. El fuego se inició en un departamento del cuarto piso y, debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas, también alcanzó al quinto piso del inmueble. Afortunadamente, los propietarios de las viviendas no se encontraban en el interior al momento del incidente.

Vecinos evacuaron con sus familias y mascotas

Ante la emergencia, los residentes del condominio y de zonas aledañas fueron evacuados de manera inmediata. Varias familias, algunas aún en pijama y acompañadas de sus mascotas, permanecieron en los exteriores del edificio hasta que se controló la situación. El temor de que el fuego se expandiera hacia otros departamentos motivó la rápida reacción de los vecinos.

Los bomberos acudieron de inmediato y, tras un intenso trabajo, lograron sofocar las llamas evitando que estas se propagaran a más áreas del condominio. Dos departamentos resultaron seriamente afectados, pero no se reportaron heridos. Las labores de control incluyeron la inspección de los ambientes comprometidos para asegurar que no quedaran focos de calor que pudieran reavivar el incendio.

Durante varias horas, efectivos del Cuerpo General de Bomberos y agentes de serenazgo de Surco permanecieron en la zona, que fue cerrada al tránsito vehicular en toda la cuadra 12 de la avenida Encalada. Los especialistas indicaron que se retirarán los restos calcinados de las viviendas dañadas para prevenir cualquier riesgo de un nuevo brote de fuego.