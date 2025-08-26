Motociclista muere tras chocar con cisterna de la Municipalidad de Lima

Un trágico accidente se registró en el Cercado de Lima esta madrugada, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar con una cisterna de la Municipalidad de Lima. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina, cerca a la zona comercial de Las Malvinas.

De acuerdo con la versión preliminar del conductor de la cisterna, el semáforo se encontraba en verde con dirección hacia la avenida Argentina y no logró advertir la presencia de la motocicleta en su trayectoria. La víctima falleció de inmediato tras el impacto.

Investigaciones en curso

Agentes de tránsito de la Policía Nacional cercaron la zona y realizan las diligencias correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad del sector ayuden a esclarecer la dinámica del accidente y a determinar responsabilidades.

El semáforo en ambos sentidos funciona con normalidad, por lo que las autoridades analizarán las imágenes para verificar la declaración del chofer de la Municipalidad.

Los familiares del motociclista llegaron hasta el lugar, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa por la conmoción del hecho.

La investigación continúa para establecer con precisión las causas de este accidente que enluta nuevamente a las calles limeñas.