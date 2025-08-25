Imágenes exclusivas del robo a Zaperoko: se llevaron más de S/10 mil en instrumentos

En la cuadra 8 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao, la orquesta de salsa Zaperoko fue víctima de un robo mientras sus integrantes cenaban en un restaurante cercano. El bus de la agrupación permanecía estacionado cuando un sujeto merodeó la zona y aprovechó la oportunidad para abrir una de las bodegas laterales del vehículo.

BDP ACCEDIÓ A IMÁGENES EXCLUSIVAS DEL HECHO

Las cámaras de seguridad muestran cómo el delincuente, vestido de negro, revisa el compartimento y retira varios instrumentos musicales, entre ellos los bongós. Un reciclador que se encontraba en el lugar habría actuado como cómplice, retirándose junto al ladrón con parte del botín.

El líder de Zaperoko, Johnny Peña, acudió a la comisaría del Callao para interponer la denuncia y exigió a la Policía dar con los responsables. “Gracias a Dios no fue todo, pero se llevaron una parte importante de los instrumentos de percusión”, declaró.

En redes sociales, la agrupación compartió un listado de los equipos sustraídos, valorizados en aproximadamente 10 mil soles, con la esperanza de que quienes los reciban tomen conciencia y los devuelvan.

La orquesta había tenido horas antes una presentación en el Mall de Bellavista y se preparaba para su siguiente show en el estadio Miguel Grau, como parte del “chimpunazo chalaco” por el aniversario del Callao. Fue durante esa pausa cuando los delincuentes perpetraron el robo.

Los músicos esperan recuperar sus herramientas de trabajo y confían en que la denuncia no quede en el olvido.