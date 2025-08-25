Conductores de la empresa Machu Picchu habría paralizado servicio tras nuevo ataque a bus

Un nuevo ataque contra la empresa de transporte Machu Picchu se registró en Chorrillos. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron un bus a la altura de la avenida Alameda Horizonte y abrieron fuego en dos oportunidades. Los disparos impactaron en el lado izquierdo del vehículo y uno de ellos alcanzó a un pasajero a la altura de la cadera.

Vecinos y pasajeros denunciaron que el atentado se produjo cerca de un colegio, lo que generó gran pánico. “Cada viaje es una aventura, no sabemos si llegaremos sanos por culpa de la extorsión”, comentó uno de los usuarios afectados.

No se trata de un hecho aislado. En junio pasado, otra unidad de la misma empresa fue atacada en circunstancias similares, lo que motivó a la compañía a denunciar extorsiones y suspender temporalmente su servicio.

En esta ocasión, los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta por la avenida Alameda Sur con Los Pinos, en la urbanización Villamarina. Testigos señalaron que dispararon directamente contra el bus en pleno movimiento.

Servicio paralizado

Tras este segundo atentado, varios conductores habrían decidido no salir a trabajar por temor a represalias, lo que dejó a cientos de pasajeros sin transporte. En los paraderos, los usuarios esperaron por más de media hora sin que pasara ninguna unidad.

“Normalmente pasa cada 20 minutos, pero hoy no hay ni un bus. Algo grave ha pasado”, relató una vecina.

La unidad baleada fue trasladada a la comisaría de Villa para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, los conductores de la empresa evitaron declarar ante las cámaras, pues aseguran que hablar podría costarles la vida.