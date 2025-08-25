Oleajes anómalos golpean el litoral limeño: La Marina cierra más de 100 puertos por seguridad

Las intensas marejadas registradas en la madrugada sorprendieron a los vecinos de distintos puntos del litoral limeño y chalaco. En La Punta, las olas superaron los cuatro metros de altura y lograron desplazar parte del enrocado que protegía la zona sur del distrito. Las imágenes captadas por un dron municipal muestran la magnitud del fenómeno que, según pobladores, no tiene precedentes en los últimos años.

Las autoridades locales indicaron que áreas comunes y canchas deportivas resultaron inundadas, por lo que brigadas de limpieza tuvieron que ser desplegadas de inmediato. El alcalde hizo un llamado al Gobierno central para reforzar la infraestructura costera, destacando que La Punta es un punto turístico y gastronómico con gran afluencia de visitantes.

Calles y canchas bajo el agua

El impacto del mar también se sintió en Chorrillos, especialmente en la zona de Cedros de Villa. Allí, el agua ingresó a calles y pequeños campos de fulbito, obligando a los vecinos a suspender sus actividades. La fuerza del oleaje dejó en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores urbanos ubicados cerca de la franja costera.

Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina se informó que 112 puertos a nivel nacional fueron cerrados como medida preventiva. El organismo detalló que la intensidad de las olas pasó de moderada a fuerte debido a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que, según estimaciones, podría mantenerse hasta mediados de la semana.