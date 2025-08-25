Padre denuncia que su hijo fue asesinado a golpes en Villa El Salvador

Un joven de 18 años, estudiante del cuarto ciclo de contabilidad, perdió la vida tras ser brutalmente golpeado por un grupo de sujetos en Villa El Salvador. La víctima, identificada como hijo menor de una familia dedicada a las decoraciones para eventos, viajaba como copiloto en el vehículo de su hermano mayor cuando fueron interceptados.

De acuerdo con los familiares, el hecho comenzó cuando otro auto les cerró el paso. Tras un intercambio verbal, cinco individuos descendieron y golpearon al joven hasta dejarlo inconsciente. Su padre, que se encontraba cerca, intentó auxiliarlo y lo trasladó de emergencia a la posta de San José y luego al hospital, pero falleció debido a un severo golpe en la cabeza.

“Él todavía respiraba, pero no hablaba. Lamentablemente cuando llegó al hospital ya no pudieron salvarlo”, relató entre lágrimas su padre, quien también señaló que los agresores serían de nacionalidad extranjera.

Investigación en curso

La Policía informó que uno de los presuntos atacantes ya fue capturado gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Este habría confesado su participación y reconoció haber sido uno de los responsables de la golpiza. Aún se busca al resto de implicados.

Los familiares exigen justicia y piden la captura de todos los involucrados: “Han truncado la vida de mi hijo, sus sueños de ser contador. Era un joven alegre, trabajador, con metas claras”, expresó su padre.