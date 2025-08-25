Zaperoko continúa presentaciones con instrumentos prestados tras sufrir robo:"Queremos seguir trabajando"

La orquesta Zaperoko atraviesa un momento complicado tras ser víctima de la delincuencia en el Callao. Mientras su bus permanecía estacionado a pocos metros de un restaurante donde los músicos cenaban, sujetos forzaron la bodega lateral del vehículo y se llevaron diversos instrumentos valorizados en cerca de 10 mil soles. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a uno de los presuntos responsables.

Johnny Peña, director de la agrupación chalaca, relató que pese al duro golpe continúan cumpliendo con sus presentaciones gracias al préstamo de instrumentos de colegas y amigos. Sin embargo, reconoció que el robo no solo significa una pérdida económica, sino también el esfuerzo invertido en adquirir equipos de calidad que son parte fundamental de su trabajo artístico.

"Queremos seguir trabajando"

Peña explicó que algunos de los equipos robados llevan la marca y el nombre de Zaperoko, lo que podría ayudar a recuperarlos si son puestos a la venta en plataformas digitales o a través de terceros. El músico también reveló que incluso han recibido llamadas sospechosas ofreciendo devolver lo sustraído a cambio de dinero, lo que refleja la manera en que los delincuentes intentan sacar provecho de la situación.

La denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional del Perú, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos en la investigación. El director pidió mayor apoyo de las autoridades para dar con los responsables y recuperar los instrumentos, recalcando que la inseguridad afecta a todos los sectores por igual y que los artistas tampoco están a salvo de la delincuencia.