Chorrillos: vecinos instalan cámaras de seguridad, pero robos y extorsiones no disminuyen

La tercera etapa de la calle Las Delicias de Villa en el distrito de Chorrillos es una calle que no está asfaltada y, además, los vecinos reclaman por constantes robos en moto e incluso extorsionadores atentan contra bodegas de la zona.

“A pesar de que hay cámaras que nosotros mismos hemos instalado hay constantes robos. La comisaría brilla por su ausencia. Hubo dos meses en los que los serenos vinieron constantemente, pero luego se olvidaron. Además, los delincuentes no tienen miedo al serenazgo”, comentó uno de los vecinos que ve su barrio seriamente golpeado por la delincuencia.

Esfuerzos vecinales resultan inofensivos contra la delincuencia

Además, indicó que pese a los esfuerzos vecinales, sienten que no tienen el apoyo necesario de las autoridades para frenar la ola delictiva en la comunidad chorrillana: “Tenemos la sirena, pero el problema es que no tenemos el personal que está digitando a la cámara y para el momento que está sonando la sirena los delincuentes ya se escaparon. Necesitamos un personal que se encargue”.

Debido a la cercanía de la zona a la avenida Huaylas, los delincuentes toman esa vía para escapar rápidamente.