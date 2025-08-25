Desarticulan búnker de "Los Auténticos de Manzanilla" en La Victoria: incautan más de un millón de dólares falsos

Un operativo del Escuadrón Verde – Grupo Terna permitió desarticular parte de la organización criminal conocida como Los Auténticos de Manzanilla, dedicada a la falsificación de billetes.

Durante la intervención, los agentes encontraron un búnker en La Victoria donde se fabricaban dólares falsos con apariencia de gran calidad. En total, se incautaron aproximadamente 1,200,000 dólares en billetes de 50, listos para ser distribuidos en el mercado ilegal.

Un detenido y más implicados en fuga

En la acción policial fue capturado Rafael Garruito Lozano (54), señalado como integrante de la banda. Según las autoridades, el detenido sería responsable de operar la maquinaria de impresión.

El Banco Central de Reserva (BCR) envió funcionarios para verificar los billetes incautados y respaldar las diligencias, mientras continúa la búsqueda de los demás miembros de la organización.

Una imprenta fachada

La vivienda allanada funcionaba bajo la apariencia de una imprenta común, lo que permitía a los criminales ocultar sus actividades. Sin embargo, los equipos de inteligencia lograron ubicar el lugar tras semanas de seguimiento.

La PNP señaló que Los Auténticos de Manzanilla estarían vinculados a la distribución de dinero falso a gran escala, incluso con nexos en provincias y el extranjero. La Dirincri busca identificar a los cabecillas de la red y frenar la circulación de estos billetes falsificados.