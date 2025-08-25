Sereno de SJM invade vereda con su moto y atropella a vecina: municipio lo separa de sus funciones

Un operativo de seguridad en San Juan de Miraflores terminó en un grave accidente. Un agente de serenazgo, identificado como Eric Huamán, invadió la vereda con su motocicleta y atropelló a una vecina que transitaba con su carrito de compras.

En imágenes registradas se observa al sereno avanzar por la pista, perder el control de la moto y subir a la acera demasiado cerca de la pared. Pese a intentar esquivar a la transeúnte, la golpeó, cayendo junto con la unidad sobre la mujer. Por fortuna, solo la parte trasera destinada a carga la alcanzó, lo que evitó lesiones de mayor gravedad.

El propio Huamán y sus compañeros auxiliaron a la víctima, trasladándola de inmediato a un centro de salud. Allí se confirmó que se encuentra estable, aunque con fuertes dolores a causa del impacto.

Vecinos cuestionaron la forma de conducción del sereno y señalaron que el accidente evidenciaría falta de preparación e inexperiencia en algunos agentes municipales.

“Si se comprueba que no estaba capacitado, debe revisarse cómo se selecciona y entrena a los postulantes. Estos exámenes deben ser más exigentes”, comentó un residente.

Pronunciamiento de la municipalidad

La Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado confirmando que el agente fue separado de sus funciones y puesto a disposición de la comisaría del sector. El hecho fue calificado como falta muy grave, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.