Se sigue derramando sangre de choferes: asesinan a conductor de la línea 505 en Santa Anita

Un nuevo atentado enluta al sector transporte. Sicarios asesinaron a Percy Martín Custodio Arellano, chofer de la línea de microbuses conocida como la 505, mientras manejaba su vehículo en el distrito de Santa Anita.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon hasta diez veces contra el conductor. Gravemente herido, Custodio fue trasladado en la tolva de una camioneta policial hacia un centro médico cercano, pero en el hospital solo se certificó su deceso.

Pasajeros prefieren caminar antes que subir a un bus

El crimen ha generado terror entre los usuarios de la ruta. Varios transeúntes aseguraron que ahora prefieren caminar largas distancias antes que subir a un microbús, por temor a convertirse en víctimas colaterales de los ataques.

“Yo debía ir con la 505, pero mejor voy a pie. No sabemos quiénes son los malos ni si habrá otra balacera”, señaló una vecina.

Otros residentes coincidieron en que la inseguridad en la zona ha crecido alarmantemente y que temen ser alcanzados por una bala perdida en medio de un atentado.