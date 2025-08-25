Choferes de San Juan de Miraflores denuncian extorsiones constantes: “Pagamos cupos todos los días”

Un video difundido en San Juan de Miraflores muestra a un sujeto amenazando de muerte a un conductor de transporte público que se negó a pagar el dinero exigido por una organización criminal. En la grabación, el delincuente advierte que, de no cumplir con la entrega del cupo, ningún chofer saldrá a trabajar y que, en caso contrario, serán asesinados.

De acuerdo con los testimonios de trabajadores de la empresa de transporte San Juanito, que cubre la ruta entre Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, las amenazas provendrían de la agrupación delictiva conocida como “Los Negritos del Tren de Aragua”. Los choferes y cobradores aseguran que esta no es la primera vez que reciben intimidaciones, pues ya en ocasiones anteriores se vieron obligados a entregar dinero para evitar represalias.

“Pagamos cupos todos los días”

Los transportistas relataron que los cobros se realizan de manera frecuente y que, cuando alguno se retrasa en la entrega, aparecen de inmediato las amenazas. “Pagamos cupo, y cuando alguien no cumple a tiempo, nos mandan estos mensajes de muerte”, narró uno de los afectados, quien señaló que, pese al temor, los conductores continúan trabajando por necesidad económica.

La situación no solo afecta a esta empresa de transporte, sino también a comercios y negocios en la zona, según denuncian los vecinos. Los afectados aseguran que la inseguridad se ha expandido a nivel nacional y reclaman que las autoridades adopten acciones más firmes para frenar la ola de extorsiones que pone en riesgo la vida de cientos de trabajadores.