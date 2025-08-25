Así cayeron 'Los Norteños' en Puente Piedra: son acusados de extorsión y usurpación de terrenos

En Puente Piedra, la Policía Nacional desarticuló a la banda criminal denominada Los Norteños, dedicada a la extorsión de empresas de transporte y constructoras, así como a la usurpación de terrenos en Lima Norte.

CAYERON CON DINAMITA Y MUNICIONES

En la intervención participaron agentes de la División de Robos de la Dirincri, quienes capturaron a una mujer y tres hombres en la zona de Villa Los Reyes. Entre las pertenencias de los detenidos se hallaron dos pistolas semiautomáticas (entre ellas una Glock), un revólver, una réplica de arma de fuego, cinco cacerinas con más de 50 municiones y tres cartuchos de dinamita. También se incautaron celulares y una motocicleta negra.

El coronel Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, precisó que uno de los detenidos, identificado como Luis Andrés Córdoba Eugenio, ya tenía antecedentes por usurpación de terrenos, posesión ilegal de armas y extorsión.

“Estarían vinculados a la extorsión de compañías de transporte y constructoras, además de usurpar terrenos en Puente Piedra, Ventanilla y parte de Lima Norte.”, señaló el jefe policial.

La investigación apunta a que el cabecilla de la organización sería un sujeto conocido como “JR”, quien habría reclutado a otros delincuentes con experiencia en actividades ilícitas para consolidar el control sobre la zona.