Lo persiguieron hasta matarlo: sicarios asesinan a mototaxista en Villa El Salvador

El sicariato volvió a teñir de sangre las calles de Villa El Salvador. Carlos Guzmán Chavarría, un mototaxista de 38 años, fue asesinado a balazos luego de ser perseguido por varias cuadras por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido en el cruce de Los Álamos con Micaela Bastidas. La víctima había dejado a sus pasajeros cuando fue interceptada y recibió cuatro disparos directos al pecho.

“Lo venían correteando en moto. Él intentó entrar a una tranquera, pero no pudo. Ahí lo alcanzaron y lo balearon”, relató un vecino.

Los residentes de la zona denunciaron que no es la primera vez que se registran hechos de violencia en las inmediaciones de la avenida Talara, donde los robos y asesinatos se han vuelto frecuentes. “Vivimos con miedo. Hace poco también asesinaron a otra persona cerca de aquí. Ya no se puede salir tranquilo”, contó otra vecina.

La Policía Nacional investiga el móvil del crimen, que no descarta un ajuste de cuentas o un ataque vinculado a extorsionadores, dado que Guzmán se desempeñaba como mototaxista en la zona.