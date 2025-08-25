Enfrentamiento entre barristas deja cinco heridos de bala y varias casas dañadas en Ate

Un violento enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó cinco personas heridas de bala y varias viviendas dañadas en el pasaje Puruchuca, en Ate.

Las imágenes registradas muestran a los propios barristas auxiliando a sus compañeros heridos y trasladándolos a un hospital cercano. El ataque no solo se limitó a pedradas y palos: varios proyectiles fueron disparados en plena calle, sembrando el pánico entre los vecinos.

VECINOS VIVIERON MOMENTOS DE TERROR

Al recorrer la zona, las cámaras de Buenos Días Perú registró puertas destrozadas, ventanas rotas, piedras y ladrillos esparcidos, así como incluso casquillos de bala hallados frente a las casas. “Han venido con armas de fuego, no solo con piedras y palos. Intentaron abrir las puertas para meterse a las viviendas”, denunció uno de los residentes.

Los vecinos, indignados y atemorizados, reclaman la ausencia de efectivos policiales y de serenazgo durante el violento choque. “Esto fue una guerra, acá había niños y señoras, todos corríamos. Quemaron la moto de mi papá, que es su herramienta de trabajo. Llamamos a la policía y nunca llegaron”, relató una vecina.