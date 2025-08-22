El café también se come: Feria de la Peruanidad ofrece desde turrones hasta chicharrones macerados

Cada cuarto viernes de agosto se celebra el Día del Café Peruano, y este 22 no fue la excepción. En el Campo de Marte se inauguró la Feria de la Peruanidad, donde los visitantes pueden disfrutar de más de 20 variedades de café provenientes de regiones como Quillabamba y Chanchamayo.

GRANO CON VERSATILIDAD

Pero la sorpresa está en la cocina: los expositores han demostrado que el café también puede ser parte de la gastronomía. En los stands se ofrecen chicharrones macerados en café, picarones con miel de café, mazamorras, turrones, King Kong, chocotejas, chocolates y ponches elaborados con este grano.

“El café se puede tomar, se puede comer y hasta endulzar. Queremos mostrar la diversidad de presentaciones y el trabajo de los productores peruanos”, señaló Lidia Cortés, organizadora de la feria.

La feria, que reúne a productores y emprendedores de distintas regiones, estará abierta hasta el 14 de septiembre, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., e incluye shows folclóricos, artesanías, productos andinos y degustaciones gratuitas.