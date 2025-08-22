Ciclistas manifiestan su malestar por tener que cruzar caminando por el “Puente de la Paz”

A días de su inauguración, el corredor turístico Miraflores - Barranco renombrado oficialmente como el “Puente de la Paz”, esta generando muchas criticas entre los vecinos y los deportistas, como los ciclistas que pasan por el lugar.

De acuerdo con la Municipalidad de Miraflores, la infraestructura peatonal de 112 metros de longitud que conecta los malecones de la Reserva (Miraflores) y Paul Harris (Barranco) busca convertirse en un nuevo atractivo turístico frente al mar, pero muchos vecinos se quejan por la gran cantidad de iluminación en la obra durante toda la noche.

¿Una ciclovía para cruzarla caminando?

Otro de los motivos que genera muchas críticas es, que la comuna precisó que, “Por motivos de seguridad, en el Puente de la Paz estará prohibido el ingreso de motos, mototaxis y bicicletas motorizadas. Asimismo, los ciclistas deberán descender de la bicicleta al cruzar el puente y caminar hasta salir de la estructura”.

La razón de esta medida sería a que la velocidad alcanzada por algunos usuarios podría generar accidentes en una zona compartida con peatones y turistas.

En otras palabras, aunque el puente cuenta con una ciclovía delimitada con pintura de color rojo, y señalización, el municipio informó que “los ciclistas deberán bajar de su bicicleta como medida de prevención y caminar por el lugar".

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, un grupo de ciclistas manifestó su malestar por medida tomada por las autoridades en el llamado Puente de la Paz.