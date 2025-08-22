Aparecen nuevas imágenes del ataque a balazos de falso pasajero a chofer de bus “Santa Catalina”

El día de ayer informábamos sobre el ataque a balazos contra un chofer de la empresa Santa Catalina en plena ruta en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Alejandro Vargas Antezana, de 49 años, fue baleado en el marco del paro convocado por un sector de transportistas a causa de los altos índices delictivos que se viven por una ola de extorsión y sicariato contra el sector del transporte urbano.

Las cámaras de vigilancia del lugar donde fue atacado, revelan como el sicario esperaba en una esquina la llegada del bus y tras subir a la unidad sacó un arma y baleo al chofer para huir del lugar corriendo.

¿HABRÍA SIDO ATACADO POR NO ACATAR EL PARO?

Tras este ataque, la Policía Nacional maneja dos hipótesis en torno a este ataque, no descartándose que esté relacionado con la negativa del conductor a acatar el paro convocado por un sector de transportistas.

Cabe señalar que, los familiares del chofer del bus herido informaron que el transportista sufrió un impacto de bala a la altura de la mandíbula, por lo que tiene que ser sometido a una cirugía.