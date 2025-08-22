Intentan quemar casa de empresario textil en El Agustino: familia vive aterrada tras incendio y mensajes extorsivos

Una familia dedicada a la textilería en El Agustino vive atemorizada tras ser blanco de un brutal ataque extorsivo. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos llegaron en motocicleta durante un apagón. Uno de ellos descendió con una galonera en mano y roció combustible en la puerta de madera de la vivienda, mientras su cómplice prendió fuego para luego huir.

AMENAZADOS DESDE JULIO

El ataque no fue casual. Desde julio, la familia recibe mensajes intimidatorios en los que se les exige S/70,000 de pago inicial y una mensualidad de S/3,000, bajo amenaza de atentar contra su vida y su negocio.

“Pagas o plomo, tú decides”, se lee en uno de los mensajes enviados por los criminales, quienes incluso enviaron videos del atentado a los propietarios para presionarlos a negociar.

Los afectados aseguran que no cuentan con un local en Gamarra, como suponen los extorsionadores, sino que trabajan brindando servicios de textilería para otros emprendedores. Además, señalan que enfrentan deudas y que su vivienda está embargada, lo que hace imposible cumplir con las exigencias criminales.

Pese a la denuncia presentada en la Dirincri, las amenazas no han cesado. “Ya no esperes que vaya a tu casa y te haga volar tu jato”, advirtieron los delincuentes en un último mensaje.

La familia ha optado por sacar a sus hijos de la capital para resguardarlos, pero pide a la Policía Nacional acelerar las investigaciones y dar con los responsables, que mantienen bajo zozobra a comerciantes y empresarios del distrito.