Así cayeron "Los Maléficos del Cono": falsos deliverys eran peligrosos raqueteros

Una banda de falsos repartidores fue desarticulada en el Cercado de Lima luego de ser sorprendida en pleno raqueteo. Las cámaras de seguridad registraron cómo operaban: dos sujetos con mochilas de delivery identificaban a sus víctimas y, en cuestión de segundos, les arrebataban los celulares para luego escapar en motocicletas.

MODUS OPERANDI

Los delincuentes rondaban zonas como Jesús María, Lince, San Isidro y Cercado de Lima. Uno de ellos, el denominado datero, marcaba a la víctima y daba la señal, mientras su cómplice ejecutaba el robo. La mayoría de sus blancos eran personas con teléfonos de alta gama en la mano. Según la Policía, podían cometer entre tres y cuatro asaltos al día, en ocasiones utilizando armas de fuego.

Tras un paciente trabajo de seguimiento y gracias al sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, la policía logró capturar a los sospechosos en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega. Durante el operativo, se les incautaron celulares de alta gama y municiones.

Los detenidos fueron identificados como Anderson Méndez y Yandre Suárez, ambos de nacionalidad venezolana, quienes ya fueron trasladados a la Dirincri para ser investigados por otros posibles delitos.