Atentado en restobar de Comas durante apagón: exigen cupo a negocio que opera hace 22 años

Un grupo de extorsionadores detonó un explosivo en la puerta de un restobar ubicado en la avenida El Retablo, en Comas, tras aprovechar un apagón que dejó sin luz la zona. El local, que lleva más de dos décadas en funcionamiento, fue atacado en horas de la noche mientras se encontraba cerrado.

Mensajes intimidatorios

Minutos después del estallido, los propietarios recibieron mensajes vía WhatsApp en los que los delincuentes no solo se atribuían el ataque, sino que además exigían un pago para no atentar nuevamente.

“Viste lo que pasó por no responder. Si no me das respuesta y dialogas, te voy a salir matando o a un familiar y el monto se duplicará”, se lee en una de las amenazas.

Con total desparpajo, los criminales enviaron también el video del atentado, asegurando que podían “brindar seguridad” a cambio de negociar.

Vecinos atemorizados

Los moradores de la zona quedaron en shock al escuchar la explosión y observar las llamas desde sus ventanas. Algunos relataron que es la primera vez que este negocio es blanco de extorsión, aunque la policía les advirtió que otros 20 locales del distrito también vienen siendo amenazados por mafias del cobro de cupos.