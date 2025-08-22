Se reportan largas colas tras cierre de estaciones de la Línea 1 del Metro: Se desconocen las causas

Tres estaciones de la Línea 1 del Metro fueron cerradas temporalmente. A primeras horas, la Línea 1 del Metro de Lima informó sobre la demora en el servicio en las estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan, luego de que fueron clausuradas temporalmente debido a “un incidente ajeno” a su operación.

En el comunicado publicado a cerca de las 7 de mañana de hoy indican: “Estamos trabajando para normalizar la situación lo antes posible”, ante la incertidumbre de los usuarios.

Usuarios desconcertados por demoras

Pero desde que se publicó el comunicado, no ha habido una actualización, sin embargo, la estación Villa María del Triunfo ya se encuentra operativa.

Cabe señalar que, aun se desconoce las causas del cierre temporal de las estaciones, pero en VMT algunos comerciantes indicaron que fue por una alarma de fuga de gas, pero eso todavía es materia de investigación.