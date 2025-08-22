Los Olivos se sigue tiñendo de sangre: asesinan a trabajador de construcción civil

El cruce de Próceres de Huandoy, en el distrito de Los Olivos, fue escenario de un nuevo crimen en Lima Norte. En plena jornada laboral, sicarios asesinaron a Kevin Caballero Prado, un obrero de 38 años, quien recibió múltiples disparos mientras trabajaba en la construcción de veredas.

Testigos señalaron que el ataque se produjo a plena luz del día. “Sonó como cohetones, pero cuando volteamos vimos al señor caer y luego la gente gritaba que era un sicario”, relató un vecino.

Una de sus compañeras en la obra, entre lágrimas, afirmó que Kevin era un hombre tranquilo y trabajador, y que el ataque podría tratarse de una equivocación. “Era un buen muchacho, siempre llegaba puntual y cumplía con su trabajo”, declaró conmovida.

VECINOS VIVEN ATEMORIZADOS

La víctima aún con signos vitales fue trasladada a la clínica Jesús del Norte, donde finalmente se confirmó su deceso. El crimen ha generado temor entre los vecinos, quienes denunciaron la creciente ola de violencia en la zona. “Aquí cualquiera puede ser la próxima víctima, vivimos con miedo de salir a la calle”, expresó una moradora.

Agentes de la Depincri Los Olivos iniciaron las investigaciones para determinar si el ataque estuvo vinculado a un ajuste de cuentas o a extorsiones contra la empresa encargada de la obra.