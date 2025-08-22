Motociclista muere tras ser atropellada en Barrios Altos: vecinos denuncian falta de señalización en rompemuelle

Una joven motociclista falleció tras un accidente ocurrido en el jirón Lorente, en Barrios Altos. La víctima, identificada como Cristina Herrera, era remolcada por un taxi debido a una falla mecánica cuando, al pasar por un rompemuelle sin señalización visible, perdió el equilibrio y cayó al pavimento.

En ese instante, un vehículo rojo que circulaba detrás la atropelló mientras intentaba reincorporarse. Herida de gravedad, fue trasladada al Hospital 2 de Mayo, donde los médicos confirmaron su deceso.

HACEN LLAMADO A LA MML

Vecinos de la zona denunciaron que la poca visibilidad y falta de pintura del rompemuelle representan un riesgo constante, especialmente en horas de la noche debido a la escasa iluminación.

Además, criticaron la demora de la ambulancia, que tardó cerca de 15 minutos en llegar al lugar. En esa línea, exigieron a la Municipalidad de Lima que se señalice con urgencia esta estructura y se refuercen las luminarias en la zona para evitar más accidentes fatales.