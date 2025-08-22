Buenos Días Perú

Breña: sujeto con más de 10 denuncias fue detenido tras asaltar a joven censista del INEI

Ricardo Romero Dávila (37) fue capturado por serenos del distrito luego de robar a una trabajadora del INEI. El sujeto tiene antecedentes por robo agravado y violencia familiar.



Una joven censista del INEI fue asaltada en pleno cumplimiento de sus labores en el distrito de Breña. El delincuente, identificado como Ricardo Romero Dávila, de 37 años, fue capturado por agentes de Serenazgo tras una persecución registrada por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa cómo el sujeto intenta esconder su bicicleta en un inmueble y se quita la casaca para despistar a los serenos. Incluso trató de engañarlos señalando que el delincuente había huido por otra calle. Sin embargo, gracias a las características previamente alertadas por la víctima y al monitoreo constante, fue finalmente reducido.

El gerente municipal de Breña, Iván Lagos, informó que Romero acumulaba más de 10 denuncias previas, entre ellas por robo agravado y violencia familiar. 

CENSISTA LOGRÓ RECUPERR SUS PERTENENCIAS

La víctima resultó ilesa y logró recuperar sus pertenencias. No obstante, el caso reavivó la preocupación por la seguridad de los jóvenes que cumplen con el Censo Nacional. Desde la municipalidad, se confirmó que existe un convenio con el INEI para brindar apoyo logístico y garantizar la protección de los trabajadores.

Actualmente, el detenido se encuentra en la comisaría del sector, donde continuará la investigación.


