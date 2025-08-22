Delincuentes armados asaltan a comensales en local de comida en VES

En el distrito de Villa El Salvador, tres delincuentes armados y encapuchados ingresaron a un restaurante para robar las ganancias del día y despojar a los comensales de sus objetos de valor.

En pleno atraco, un niño de solo 10 años suplicó por su vida a los ladrones. El menor era cliente del negocio y estaba esperando su comida cuando ingresaron los delincuentes.

UN NIÑO ATERRADO LE DIO SUS MONEDAS

Según testigos del hecho, estos sujetos atacaron a los clientes adultos que estaban cenando en dos mesas, les quitaron todas sus pertenencias como dinero, joyas y teléfonos celulares.

El pequeño quedó en shock y solo atinó a darle las monedas que tenía en sus manos y la dueña del restaurante al ver al niño vulnerable lo abrazó y el pequeño rompió en llanto.

Cabe señalar que, los ladrones huyeron con el botín ante la mirada atónita de los comensales. Tras este robo, según testigos, también estos mismos hampones habrían robado otro restaurante de la zona bajo la misma modalidad hace unos días.