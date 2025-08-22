San Borja: Extorsionadores dejan explosivo en baño de restaurante de la avenida Aviación

En el distrito de San Borja, un desconocido dejó un explosivo en el baño de un restaurante en el cruce de Aviación con Canadá. El artefacto no detonó, pero causó mucho temor entre los clientes y trabajadores del negocio cuando se percataron que estaba en uno de los servicios del lugar.

Al parecer, uno de los clientes encontró el explosivo y de inmediato dio aviso a los responsables del negocio y a la policía.

UDEX llegó al lugar

Como medida de prevención, toda la cuadra 18 de la avenida Canadá tuvo que ser cerrada para el levantamiento del explosivo por parte de los agentes de UDEX.

Según primeras pesquisas, se trataría de un caso de extorsión por lo que los dueños no quisieron declarar sobre el hecho.

Cabe señalar que, el año pasado todos los dueños de los restaurantes de esta zona en San Borja denunciaron ser víctimas de extorsionadores.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.