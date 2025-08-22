Intensa llovizna y frío azotan Lima y Callao desde horas de la madrugada

Tal y como lo anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se presenta una ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la capital.

Senamhi pronosticó que las lluvias estarán presentes todo el fin de semana por el Anticiclón del Pacífico Sur, por lo que la costa sur de nuestro país quedará bajo la influencia de un nuevo episodio de lloviznas.

Desde horas de la madrugada, nuestros equipos periodísticos recorren las calles de Lima, donde la una fuerte llovizna azota de manera intensa a casi todos los distritos de la capital y Callao.

A tomar sus precauciones

El tiempo para este viernes en Lima y Callao alcanzará los 18 grados, mientras que la temperatura mínima será de 15 grados, según el pronóstico para hoy.

Cabe señalar que, este fenómeno meteorológico se extenderá durante este fin de semana, con precipitaciones leves en varios puntos del litoral y un marcado aumento de la sensación de frío en las ciudades costeras, a tomar sus precauciones.